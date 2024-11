Mohamed Salah. Quel sera son prochain club selon les bookmakers ?

Le futur de Mohamed Salah est plus incertain que jamais.

Quel avenir pour Mohamed Salah ? Ce dimanche, en marge du match de Liverpool gagné contre Southampton (2-3) au cours duquel il s’est illustré d’un doublé, l’ailier égyptien a livré ses états d’âme du moment. « On est presque en décembre et je n’ai pas reçu d’offres de prolongation de la part du club. Je suis probablement plus proche d’un départ que de rester. Vous savez, je suis ici depuis longtemps. (…) Les fans m’aiment et je les aime. Mais, à la fin du compte, ce n’est pas ma décision. »

Le PSG placé, mais l’Arabie Saoudite domine chez les bookmakers

Son futur est un enjeu pour les bookmakers anglais qui s’intéressent à la suite. Si le PSG est une option évoquée (cote à 16), les opérateurs placent plutôt les clubs saoudiens comme les grands favoris pour l’accueillir. À 4 contre 1, un transfert vers le championnat du Golfe semble plus probable que jamais. Le Real Madrid est une autre option, à la cote de 20, tandis que les autres championnats du Big Five européen (Italie, Espagne, Allemagne), pointent à 25 contre un.

Son contrat avec Liverpool s’achevant en juin 2025, le suspense reste entier. L’attaquant de 31 ans, toujours aussi décisif, garde le mystère autour de son avenir, alimentant les spéculations à son sujet.

