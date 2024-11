Girondins de Bordeaux. Un ex du Paris FC et SM Caen nouveau directeur général

Les Girondins de Bordeaux ont un nouveau directeur général.

Les Girondins de Bordeaux poursuivent leur restructuration avec la nomination d’Arnaud Saint-André au poste de directeur général. Ce juriste de formation prend la succession de Thomas Jacquemier, qui quitte le club après cinq années de service.

Le nouveau dirigeant bordelais arrive avec une solide expérience du football professionnel français. Le FCGB rapporte qu’après avoir débuté au Paris FC comme responsable juridique et des relations institutionnelles, il a occupé le poste de secrétaire général au SM Caen avant de prendre la direction générale de Quevilly Rouen Métropole.

« Je suis très fier et honoré de rejoindre cette institution du football français », déclare l’intéressé par communiqué. « Seuls l’humilité, le travail et la résilience nous permettront de sortir de cette période difficile et d’entrevoir un avenir plus radieux. Je souhaite rassembler les forces en présence autour d’un projet commun, redonner aux Girondins la place qui est la sienne. Le travail de restructuration entamé depuis plusieurs semaines est essentiel et devra permettre d’atteindre cet objectif. »

L’objectif de redresser un club à l’agonie sportive et financière

Cette nomination s’inscrit dans la continuité du plan de redressement engagé par le club aquitain. Saint-André aura la lourde tâche de redorer le blason d’une institution historique du football français, actuellement en difficulté puisque placé en redressement judiciaire et relégué sportivement, en National 2.

