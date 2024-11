AC Milan. Un avion aux couleurs du club pour célébrer son 125e anniversaire

Emirates s’est greffé à l’anniversaire de son partenaire AC Milan en relookant un avion de sa compagnie aux couleurs du club.

Pour célébrer les 125 ans d’existence de l’AC Milan, la compagnie Emirates, partenaire officiel du club milanais depuis 2007, a dévoilé un Airbus A380 entièrement personnalisé aux couleurs du club qu’elle soutient. Dès le 26 novembre, cet avion aux couleurs rouge et noir, emblématiques des Rossoneri, sillonnera les cieux, incarnant l’histoire et l’héritage du club.

Emirates habille un Airbus de sa flotte aux couleurs de l’AC Milan

Sur les flancs de l’appareil, les supporters reconnaîtront les bandes rouges et noires inspirées du logo du club, ainsi que l’inscription « Milan 125 », soulignant cette étape historique. Une silhouette dynamique d’un joueur portant le maillot à bandes rouges et noires et frappant un ballon vient compléter ce tableau.

Conçu et réalisé par les équipes d’Emirates Engineering Aircraft Appearance Centre, cet A380 spectaculaire prendra son envol à compter de ce mardi. Depuis la saison 2010-2011, Emirates figure sur le maillot rossonero, accompagnant l’équipe à travers ses succès, avec près de 1 000 buts inscrits par des joueurs arborant le célèbre logo.