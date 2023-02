OM – PSG a battu un record d’affluence (hors finale) en Coupe de France

Le stade Vélodrome était plein comme un oeuf pour la visite du PSG.

Une soirée à faire vibrer tout Marseille. Et les fans ne s’y étaient pas trompés en se rendant massivement en tribunes du Stade Vélodrome. Même en semaine, un mercredi, les lieux étaient au complet. Pour voir le huitième de finale OM – PSG en coupe de France, 65 200 spectateurs ont été comptabilisés. C’est un record historique pour un match de Coupe de France.

Un OM – PSG disputé devant 65 200 spectateurs

Match, hors finale disputé au Stade de France s’entend, car l’enceinte de Saint-Denis peut flirter avec les 80 000, voire plus (80 056 pour la finale entre l’EA Guingamp et le Stade Rennais, en 2009). Le précédent record de la Coupe de France était déjà attribué à l’Olympique de Marseille (à 57 436 spectateurs), pour la réception de l’Olympique Lyonnais, en 2007 (et la victoire 2-1 des Phocéens).

Un Vélodrome qui déborde cette saison à Marseille

Rappelons que l’affluence au Vélodrome, cette saison 2022-2023 est record dans son ensemble, pas seulement en Coupe, mais aussi en championnat, avec une moyenne de 62 449 supporters par match, la plus élevée du plateau.