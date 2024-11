Stade Rennais. 5 défenseurs bientôt libres pour remplacer Alidu Seidu

Coup dur pour Alidu Seidu qui s’est rompu le ligament croisé du genou gauche.

Coup dur pour le Stade Rennais. Moins la défaite concédée au LOSC Lille, ce dimanche (0-1), bien qu’elle place le collectif breton en ballotage à l’arrière du classement, que la sortie prématurée du défenseur Alidu Seidu. Car ce lundi, le verdict est tombé à son sujet : l’international ghanéen souffre d’une rupture du ligament croisé du genou gauche qui signifie la fin dès à présent, de sa saison 2024-2025.

Le Stade Rennais va certainement chercher à le remplacer sur le mercato à venir, en janvier. Mais Rennes est tenu cette saison par une volonté de l’actionnaire, de faire des économies. Comprendre que la marge de manoeuvre pour recruter sera mince. Le marché des joueurs arrivants en fin de contrat peut offrir des opportunités. Nous avons relevé cinq, avec pour « cahier des charges » à la sélection, et outre qu’ils soient libres fin juin 2025, que ce soit des joueurs expérimentés, rompus à une forme d’ambition et surtout, qu’il soit en phase avec le football français pour une adaptation rapide.

Mbemba et si c’était la solution pour le Stade Rennais ?

Un premier nom sonne presque en évidence : celui du Marseillais, Chancel Mbemba. Lui est arrivé à l’Olympique de Marseille au moment quasiment tout pile ou le quittait Jorge Sampaoli, mais le joueur n’est plus désiré à l’OM et le Stade Rennais peut lui offrir une porte de sortie très honorable, lui qui a plutôt bien réussit sous le maillot phocéen.

Dans un registre plus couteux sur l’indemnité, parce qu’aussi il est un joueur convoité, le Français du PSV Olivier Boscagli ne verrait pas d’un mauvais oeil un retour dans l’Hexagone. Simplement dispute-t-il cette saison la Ligue des champions et peut-être préfèrerait-il patienter jusqu’à la fin de l’exercice avant d’évoluer.

Deux joueurs d’Arabie Saoudite et un ex de l’OM en plus

Restent alors deux joueurs exilés au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite : le premier (qui est aussi le plus âgé de la liste), Romain Saïss, porte le maillot d’Al-Shabab FC, mais il a aussi défendu les couleurs de Clermont, Angers SCO et Le Havre AC, entre Ligue 1 et Ligue 2. L’autre, le Belge Jason Denayer (29 ans) est resté quatre ans à l’Olympique Lyonnais avant de se laisser tenter par l’offre financière des Emirats arabes unis d’abord (Shabab Al-Ahli) et désormais d’Al-Fateh.

Enfin, terminons l’inventaire comme nous l’avons commencé, par une connexion avec l’OM en pensant à Éric Bailly, parti en Turquie après la Ligue 1, il a fait son retour à Villarreal CF au début de cette année, en ayant plus de succès et de temps de jeu sur le rectangle vert.

