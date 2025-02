Angers – OM. Quel sera le résultat du match selon les bookmakers ?

L’opposition entre Angers et Marseille va clôturer la 21e journée de Ligue 1.

Pour cette rencontre dominicale de la 21e journée de Ligue 1, les opérateurs sportifs voient l’Olympique de Marseille favori de son déplacement sur la pelouse d’Angers SCO. Avec une cote de 1,60 pour une victoire marseillaise contre 5,20 pour un succès angevin et 4,05 pour le match nul, les bookmakers accordent leur confiance aux Phocéens, actuels dauphins du championnat.

Dans le détail des scores exacts, un succès 0-1 de l’OM apparaît comme le scénario le plus probable avec une cote moyenne de 6,10, suivi de près par une victoire 0-2 (6,65) et un match nul 1-1 (6,20). Les analyses affichent clairement une tendance pour un match plutôt fermé avec peu de buts.

Un match fermé mais à l’avantage de l’OM

Côté buteurs, Mason Greenwood est considéré comme le plus susceptible de trouver le chemin des filets avec une cote de 2,35. Il est talonné par le duo offensif Luis Henrique et Amine Gouiri, tous deux à 2,65. Neal Maupay suit de près à 2,95. Pour Angers SCO, Esteban Lepaul pointe en premier à la cote de 3,75.

Les opérateurs semblent ainsi anticiper une rencontre maîtrisée par l’OM, avec un score serré et peu de buts. Les cotes très élevées (au-delà de 90,00) pour les scores prolifiques comme 4-1, 4-2 ou encore les improbables 5-5 (250,00 et plus) confirment cette lecture.

Cette projection des bookmakers s’appuie notamment sur la dynamique actuelle des deux équipes : l’Olympique de Marseille, solide deuxième du championnat de Ligue 1, face à un Angers SCO qui occupe le ventre mou du classement à la 13e place.