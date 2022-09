Quels sont les records d’affluences des clubs de la Ligue 1 ?

C’est au Vélodrome que s’est joué le match le plus suivi de la Ligue 1, hors rencontre du LOSC face à l’OL, en 2009.

Depuis le mois de février 2022, la LFP a mis fin aux jauges de 5 000 spectateurs dans les enceintes de l’hexagone, rendues obligatoires en raison de la crise sanitaire. Les supporters de football peuvent à nouveau remplir les stades de Ligue 1 et pourquoi pas, battre des records d’affluence en cette saison 2022-2023. Co-leaders du championnat, le PSG et l’OM sont deux des clubs qui attirent le plus les foules, même si le club phocéen est largement devant, du fait de son histoire plus longue.

L’OM recordman absolu des affluences de Ligue 1, le PSG à l’étroit au Parc

Avec ses quelques 67 000 sièges, le Vélodrome de Marseille est de loin le stade de Ligue 1 possédant la plus grande capacité d’accueil, et ce même après la construction de nouvelles enceintes en France (Lyon, Nice, Lille…). Ceci explique que l’OM soit le club de l’élite avec la plus grande affluence enregistrée, c’était lors d’un « Olympico » face au rival lyonnais, un soir d’hiver 2019. Mais le club marseillais détient un autre record plus impressionnant, celui du club qui a battu le plus de records en tribunes dans les autres stades de L1. Sur les affluences les plus fortes des 20 formations de cette saison, l’OM est cité dix fois, comme à Angers en 1969 ou à Reims en 2012. Quant au PSG, le déplacement de ses stars a permis de battre le record d’affluence à Lille en 2019 et à Clermont, en avril de cette année. Le LOSC a toutefois la particularité d’avoir disputé LE match de la Ligue 1 suivi par le plus grand nombre de spectateurs ; c’était en 2009 avec la réception de Lyon… au Stade de France, à Saint-Denis, devant 78 056 spectateurs. Pour Paris, dans son jardin du Parc des Princes, il faut remonter à 1983 et un match contre Waterschei, seule équipe non française du tableau ci-dessous, pour trouver le record d’affluence dans l’enceinte du PSG.

Beaucoup de records ne seront pas dépassés

La moitié des affluences record des 20 clubs de Ligue 1 ont été enregistrées avant l’an 2000. Depuis, certains ont construit de nouveaux stades avec une capacité plus grande, tandis que d’autres sont restés fidèles à leur enceinte, en les aménageant et les modernisant. Dans la configuration actuelle de leurs stades, c’est une douzaine d’équipes de l’élite française qui ne peuvent battre de records d’affluence. C’est le cas d’Ajaccio, Auxerre, Angers, Brest, Lens, Lorient, Monaco, Nantes, Toulouse, Reims, Montpellier et Strasbourg.

🏟 Vous étiez 𝟓𝟖 𝟐𝟑𝟎 spectateurs hier pour #OLPSG … Record d’affluence battu pour un match de @Ligue1UberEats au @GroupamaStadium 🔴🔵 Merci pour votre fidélité 🙏 pic.twitter.com/xbZ1PLWeRe — Olympique Lyonnais (@OL) September 19, 2022

Les affluences records de chaque club de la Ligue 1

OM (Vélodrome) = 65 421 spectateurs, OM – OL, le 10/11/2019

PSG (Parc des Princes) = 49 407, PSG – Waterschei, le 02/03/1983

AC Ajaccio (François Coty) = 14 421, ACA – SC Bastia, le 01/12/1968

Angers SCO (Raymond-Kopa) = 22 989, SCO – OM, le 06/04/1969

AJ Auxerre (Abbé-Deschamps) = 22 500, AJA – FC Nantes, le 18/05/1996

Stade Brestois 29 (Francis-Le Blé) = 21 842, SB 29 – OM, le 08/08/1986

Clermont Foot 63 (Gabriel-Montpied) = 12 306, Clermont – PSG, le 09/04/2022

RC Lens (Bollaert-Delelis) = 48 912, RCL – OM, le 15/04/1992

LOSC Lille (Decathlon Arena – Pierre Mauroy) = 49 712, LOSC – PSG, le 14/04/2019

FC Lorient (Moustoir) = 17 395, FCL – OM, le 27/04/2013

OL (Groupama Stadium) = 58 230, OL – PSG, le 19/09/2022

AS Monaco (Louis-II) = 19 021, ASM – OM, le 08/10/1988

Montpellier HSC (La Mosson) = 29 507, MHSC – OM, le 28/07/2001

FC Nantes (La Beaujoire) = 44 297, FCN – Bordeaux, le 27/01/1985

OGC Nice (Allianz Riviera) = 35 596, OGCN – ASSE, le 08/05/2016

Stade de Reims (Auguste-Delaune) = 21 044, Reims – OM, le 12/08/2012

Stade Rennais (Roazhon Park) = 29 490, SRFC – OM, le 20/08/2005

RC Strasbourg (La Meinau) = 39 033, RCS – OM, le 20/11/1992

Toulouse FC (Stadium de Toulouse) = 36 982, TFC – OM, le 14/02/1999

ESTAC Troyes (Stade de l’Aube) = 20 346, ESTAC – Amiens, le 18/05/2012