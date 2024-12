OM – LOSC. Le scénario du match selon les bookmakers

L’OM reçoit le LOSC pour un choc de la 15e journée de Ligue 1.

Le stade Vélodrome accueille ce samedi soir, l’un des chocs les plus attendus de la 15e journée de Ligue 1 : l’Olympique de Marseille, dauphin du PSG, reçoit le LOSC, cinquième au classement et en quête d’Europe. Une rencontre aux enjeux sportifs élevés, où chaque détail pourrait faire la différence. Voici le scénario que semblent dessiner les bookmakers en se basant sur les cotes et les tendances.

Les cotes donnent une légère préférence à une victoire de l’OM, à la moyenne de 2,15. À domicile, malgré des difficultés éprouvées cette saison, les Marseillais bénéficient du soutien inconditionnel de leur public. La victoire récente sur Monaco les aura-t-elle libérée ? Un match nul est estimé à 3,15, tandis qu’un succès lillois est coté à 3,35. Ces chiffres reflètent l’incertitude d’une rencontre entre deux équipes qui affichent des dynamiques solides.

Les bookmakers anticipent un match serré, mais à l’avantage léger de l’OM

Parmi les scores les plus envisagés, un match nul 1-1 arrive en tête avec une cote de 4,80, illustrant l’équilibre attendu entre les deux formations. Une courte victoire marseillaise 1-0 suit de près avec une cote de 6,00, et un succès du LOSC Lille sur le même score, 0-1, est coté à 7,00. Un match avec davantage de buts pourrait également se profiler : un 2-1 pour l’Olympique de Marseille est coté à 7,30, tandis qu’un éventuel 2-2 se situe à 15,00. En revanche, des résultats plus spectaculaires comme un 4-3 ou un 5-4 sont perçus comme très improbables, avec des cotes astronomiques à plus de 100, voire 200 contre un.

Du côté des potentiels buteurs, Jonathan David, meilleur atout offensif du LOSC, est logiquement le joueur le plus attendu pour trouver le chemin des filets, avec une cote de 2,70. Dans le camp d’en face, Mason Greenwood n’est pas loin, à la cote de 2,80, il devance Luis Henrique à 3,45 et Neal Maupay à 3,60.

Cette affiche pourrait marquer un tournant pour les deux équipes. Une victoire de l’OM leur permettrait de maintenir la pression sur le Paris SG en tête (opposé à l’Olympique Lyonnais, dimanche en soirée), tandis que le LOSC, en cas de succès, pourrait s’immiscer durablement dans la course au podium. Avec une telle incertitude autour du résultat et une pluie de talents des deux côtés, cette rencontre promet un spectacle passionnant au Vélodrome.