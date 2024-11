Bologne – AS Monaco. Ce que sera le scénario du match selon les bookmakers

Les bookmakers anticipent un match serré entre Bologne et l’AS Monaco.

Pour cette affiche cruciale de la 3e journée de Ligue des Champions, les bookmakers entrevoient un duel particulièrement équilibré entre Bologne et l’AS Monaco. En position préférentielle (4e) dans cette poule unique, le club du Rocher part avec un très léger avantage dans les pronostics (cote de victoire de 2,53 contre 2,64 pour Bologne).

Les opérateurs sportifs anticipent une première période tactique et fermée. Le score de 0-0 à la pause apparaît comme l’un des scénarios privilégiés (cote de 6,8), illustrant la prudence attendue des deux formations en début de rencontre.

Vers un match serré entre Bologne et l’AS Monaco ?

La clé du match pourrait venir de Folarin Balogun, désigné par les bookmakers comme le buteur le plus probable de la rencontre (cote de 2,86). L’attaquant monégasque devance dans cette projection son coéquipier Thijs Dallinga (3,10) et le duo offensif bolognais composé de Santiago Castro (3,36) et Riccardo Orsolini (3,37).

Le score final le plus probable selon les opérateurs serait un match nul 1-1 (cote de 5). Les autres scénarios favoris penchent vers des victoires étriquées : 1-0 pour Bologne (7,2) ou 0-1 pour Monaco (7). Un succès 2-1 pour les Italiens (7,7) ou 1-2 pour les Monégasques (7,5) n’est pas à exclure.

Les bookmakers écartent l’hypothèse d’un festival offensif. Les scores larges comme un 3-0 ou un 0-3 apparaissent peu probables (cotes à 19), tandis qu’un match spectaculaire à quatre buts ou plus semble très improbable, comme en témoigne la cote d’un 4-4 fixée à 151. En définitive, les pronostiqueurs anticipent un match serré, probablement décidé sur des détails, où la capacité des attaquants de pointe à convertir les rares occasions pourrait faire la différence.