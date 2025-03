AS Monaco. TV, billetterie, sponsors… Détails d’une saison 2024 à 18 M€ de pertes [OFFICIEL]

L’AS Monaco souffre d’un manque de recettes à la billetterie et ça se vérifie sur ses lignes de comptes.

L’AS Monaco et sa situation singulière. En certains points avantagés sur toute la concurrence, par le truchement d’une fiscalité particulière sur le Rocher princier, il souffre en revanche de l’adhésion de ses supporters ; moins partout ailleurs que sur son propre territoire. C’est assez paradoxal mais l’ASM est par exemple le deuxième club de la Ligue 1 le plus suivi sur les réseaux sociaux et pourtant souffre-t-elle d’affluences faméliques à l’échelle de son championnat.

Cela se vérifie aisément sur les comptes officiels. Ceux que vient de communiquer la Direction nationale de contrôle et de gestion. A la ligne « recettes matchs », les revenus au bilan du 30 juin 2024 s’élèvent à 2,64 millions d’euros. C’est inférieur à presque moitié minimum que tous les autres clubs de l’élite, alors que l’équipe joue régulièrement l’Europe et la Ligue des champions et qu’elle dispute les premiers rôles en championnat, avec un effectif princier.

Le reste est plus en phase avec ses standards. Sur la saison 2023-2024 le chiffre d’affaires opérationnels, c’est-à-dire hors trading est de 107,671 millions d’euros. Il en légère baisse de 3% sur l’exercice 2023. Détaillé, la billetterie on l’a dit, rapporte 2,64 millions d’euros, l’audiovisuel, 38,774 millions, le sponsoring, 14,780 millions et le reste des produits, 51,477 millions.

Des salaires qui égalent presque le chiffre d’affaires

Le hic, c’est que la masse salariale monégasque est quasiment égale à ses revenus de l’exploitation. En 2024, elle se chiffrait à 104,870 millions d’euros, pour un total des dépenses hors mercato, de 138,011 millions. Fait néanmoins notable, l’AS Monaco a réduit son train de vie car la saison précédente, la somme des salaires dépassait le chiffre d’affaires.

Grâce à l’actionnariat et l’efficacité du club sur le marché des transferts, toutefois moins visible sur les performances de la saison dernière, l’AS Monaco a limité ses pertes qui s’élèvent quand même à 17,961 millions d’euros net.