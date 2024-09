Classement de Ligue 1 comparé à la dépense des clubs sur le mercato

Qui a le mieux investi sur le mercato en Ligue 1 ?

A presque le premier quart de la saison 2024-2025 de Ligue 1, il est déjà permis de tirer de premières conclusions, en particulier pour ce qui concerne les investissements opérés par le club de l’élite sur le marché des transferts. En dépit d’un contexte fragilisé par le renouvellement – à la baisse – des contrats de diffusion TV, des clubs n’ont pas mégoté sur la dépense, quand d’autres au contraire, sont restés mesurés. Pour ne pas dire hermétiques.

Ne pas dépenser ne signifie pas nécessairement ne pas réussir. Encore que…

C’est le cas notamment du Stade de Reims, qui n’a recruté aucun joueur avec une indemnité sur le transfert et cela n’empêche pas les Champenois d’être ambitieux et en réussite, puisqu’ils campent la quatrième place du championnat. Mais tous ne peuvent pas en dire autant, Le Havre, Montpellier et le promu Angers n’ont rien investi non plus, mais ils sont dans d’autres sphères du classement, dans la lutte pour le maintien.

Le PSG, l’OM et l’OGC Nice sont à l’équilibre parfait

Au comparatif du classement sportif de la Ligue 1 et de la dépense des équipes sur le mercato, trois clubs – le PSG, l’OM et l’OGC Nice -, sont à l’équilibre parfait et ils sont une moitié tout pile dans un ratio de +/- 2. Aux extrêmes, le Stade de Reims est la bonne surprise positive et inversement, l’Olympique Lyonnais accusent le plus gros différentiel négatif.

Classement de la Ligue 1 2024-25 comparé à la dépense des clubs sur le marché des transferts

Club Dépense en transferts Classement L1 Classement transferts Différence Paris 169,92 M€ 1 1 = Monaco 74,75 M€ 2 5 + 3 Marseille 87 M€ 3 3 = Reims 0 4 18 + 14

