C’était quoi les budgets des clubs de Ligue 1 il y a 10 ans, en 2014-2015 ?

En dix ans, le budget moyen des clubs de la Ligue 1 a quasiment doublé.

Flash back dix ans en arrière, à la saison 2014-2015. A l’époque, la Ligue 1 comptait encore vingt équipes, le PSG était déjà devenu dominant, mais pas encore en écrasant autant toute la concurrence. L’Olympique Lyonnais lui tenait encore la dragée haute, cet exercice-là, le FC Metz, le RC Lens et le SM Caen étaient promus dans l’élite et le budget moyen des clubs n’excédait pas les 75 millions d’euros.

Seuls le PSG et Monaco dépassaient le budget moyen d’aujourd’hui

Désormais, il approche les 120 millions d’euros, un seuil que deux clubs seulement franchissaient une décennie plus tôt. C’est dire si le « football il a changé », pour reprendre une réflexion devenue célèbre, les équipes sont plus structurées, elles génèrent plus de revenus mais ont aussi plus de charges, principalement matérialisée par des masses salariales qui augmentent. En 2014-2015, le joueur le mieux payé de la Ligue 1 était un certains Zlatan Ibrahimovic, à un peu plus de 16 millions d’euros brut annuels.

Plus petit budget, Bastia avait le même que celui de Clermont la saison dernière

Sur les vingt formations de la Ligue 1 il y a dix ans, treize sont encore dans l’élite aujourd’hui. Une, qu’était l’entente Évian Thonon Gaillard (ETG), a depuis disparu. A cette époque, le différentiel entre le budget le plus élevé (du PSG) et le plus modeste (pour Bastia), était de 22. La saison dernière, il avait gonflé à 32 et pourtant, Clermont le dernier, avait un budget prévisionnel à l’identique de Bastia, à 22 millions d’euros.

Les budgets des clubs de la Ligue 1 en 2014-2015

Club Budget Evolution sur un an Paris SG 490M€ + 90M€ AS Monaco 160M€ + 30M€ Olympique Lyonnais 115M€ – 6M€ Olympique de Marseille 105M€ – 20M€

