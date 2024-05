Céline Boutier et Arthur Fils: Dans le détail de leur partenariat avec Evian

Athur Fils et Céline Boutter sont les nouveaux ambassadeurs d’Evian.

L’une devient référence internationale de son sport, l’autre tend à le devenir. Céline Boutier et Arthur Fils n’évoluent pas dans le même sport, mais les deux athlètes français ont en commun désormais le partenariat qui les unit avec Evian. La marque du groupe Danone a officialisé la collaboration dans le courant du mois d’avril dernier, à Sportune nous en savons aujourd’hui un peu plus sur les modalités de cette union, avec la championne de golf et son homologue du tennis.

Céline Boutier au casting de la prochaine publicité d’Evian

La première, Céline Boutier, sera bientôt au casting de la prochaine campagne commerciale d’Evian. L’autre, Arthur Fils, porte désormais le logo de son partenaire sur la manche de ses polos. Tous deux seront aussi au centre de communications prochaines sur des événements liés à Evian : Wimbledon et l’US Open pour le tennis et The Amundi Evian Championship pour le golf.

Céline Boutier et Arthur Fils ont été recrutés sur des critères et des valeurs communes : ils défendent un mode de vie sain et sont des sportifs prometteurs dans leurs disciplines respectives ; Céline Boutier étant même devenue la numéro 3 mondiale de golf notamment à la faveur d’une victoire en grand Chelem au Championnat Amundi Evian, en 2023.

Evian ne communique pas les détails de durée ou financiers du partenariat

Interrogé à ce sujet, Evian n’a pas souhaité communiquer les détails contractuels sur le montant ou la durée de ce double rapprochement, simplement la marque nous indique-t-elle que ces partenariats s’inscrivent dans une stratégie de long terme entre elle, le tennis et le golf.