Sept journée se sont déroulées en Top 14, qu’en sera-t-il à l’arrivée ?

La 7e journée du Top 14 se termine ce dimanche, par un choc entre La Rochelle et l’UBB, programmé en prime time, à partir de 21h05. C’est l’affrontement de deux des plus sérieux outsiders du Stade Toulousain cette saison, le club haut-garonnais semblant toujours intouchable.

C’est en tout cas l’une des conclusions à tirer de la projection prédictive de Sports4Cast, un spécialiste de la data d’anticipation, basée sur l’expérience algorithmique et la lecture de dizaines de milliers de scénarios possibles. Pour le match ce dimanche, Sports4Cast envisage un succès 25-21 du Stade Rochelais sur ses terres.

Le Stade français en danger, le Racing 92 qualifié ?

Quant au classement final de la phase régulière, la première place ne devrait pas échapper au champion en titre qui l’occupe actuellement, mais la perdra peut-être ce jour, selon la performance de Bordeaux Bègles. Les Toulousains sont quasiment certains de voir la phase éliminatoire, avec une chance sur deux d’être en play off et presque autant de d’être champions.

Mal embarqué, le Stade Français au deuxième plus gros budget de la saison, plongera-t-il d’un étage à l’issue de la saison ? Les projections placent l’équipe francilienne au même niveau au bout de la saison régulière. Parmi les évolutions notables sur le classement sportif actuel, le Racing 92 devrait faire mieux que la dixième place qui est présentement la sienne et même viser la qualification. Laquelle échapperait par contre à Clermont et à Bayonne qui sont en ballotage plutôt favorable à ce stade de la compétition.

Ce que sera le classement final du Top 14 selon l’algorithme Sports4Cast