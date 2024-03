Ce que sera le classement final de la Ligue 1 selon le journal L’Equipe

A huit journées de la fin, la pression s’intensifie en Ligue 1.

Alors que le championnat de la Ligue 1 entre dans ses dernières phases, les regards se tournent vers un tableau serré où chaque point compte. Avec une avance confortable de 12 points sur son poursuivant, seul le PSG semble connaître sa destiné, il se dirige vers un 12e titre de champion de France.

La Ligue 1 entre dans son money time

Cependant, derrière le leader incontesté, la lutte pour les places européennes s’annonce âpre, avec seulement neuf points séparant le deuxième du neuvième. Le suspense ne faiblit pas non plus en bas du classement, où seulement six points séparent le 11e du 17e. Avec des équipes comme Metz espérant trois victoires pour envisager le maintien, la tension est à son comble jusqu’à la dernière journée.

Pour L’Equipe, la course à l’Europe va s’intensifier

Ce vendredi, le journal L’Equipe s’intéresse à cette fin d’exercice en Ligue 1 et propose dans son édition papier du jour, le futur classement final tel que l’anticipe sa rédaction. Si pour elle rien ne devrait bouger derrière, pour l’Europe en revanche, tout pourrait changer. Ce week-end se dispute la 27e journée qui s’annonce passionnante avec de gros duels en perspectives, à commencer par le derby du Nord, RC Lens – Losc, ce vendredi soir et le Classique OM – PSG, dimanche en clôture.

