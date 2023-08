Les budgets des clubs du Top 14 cette saison 2023-2024

La saison 2023-2024 de Top 14 sera exceptionnellement entrecoupée d’un Mondial en France.

C’est une saison particulière que cet exercice 2023-2024 de Top 14, entrecoupée en septembre et octobre d’une Coupe du monde exceptionnellement disputée en France. Elle n’affectera pas de la même manière tous les clubs contraints de libérer leurs internationaux et gommera peut-êtres les différences budgétaires qui séparent les plus riches de ceux qui le sont moins. Entre le Stade Toulousain au plus haut, à 46 millions d’euros de prévisionnel et le promu Oyonnax, l’écart est de plus de 2,5 points.

L’ASM et l’UBB dans la moyenne des budgets du Top 14 2023-2024

Au total, les 14 clubs de l’élite du rugby national dépassent les 450 millions d’euros de budget et la moyenne de chacun flirte avec les 32 millions, comme l’équivalent du Racing 92, ou de l’Union Bordeaux-Bègles. Ceux qui jouent le haut du tableau sportif et conjuguent le championnat de France avec la coupe d’Europe sont naturellement les plus costauds au plan économique du terme.

Sponsors, droits TV, billetterie et merchandising au coeur du business

Le champion de France en titre, le Stade Toulousain domine la hiérarchie du plateau, devant le Stade Français et le Stade Rochelais champion d’Europe en titre. Tel que nous l’avons détaillé dans le cadre de Toulouse, le chiffre d’affaires opérationnel du club repose à plus du tiers des partenaires commerciaux et le reste plutôt à l’équilibre entre les recettes de la billetterie et abonnements, du merchandising des maillots et autres produits dérivés et les droits de la télévision de la Ligue nationale de rugby plus ceux des prestations continentales.

Un championnat dominant qu’un titre de la France contribuerait à stimuler

Il n’y a pas dans le rugby comme dans le football, de marché du trading des joueurs, bien qu’il puisse se nouer des cessions de contrats de joueurs payantes, elles demeurent somme toute marginales. Championnat sportivement solide et médiatiquement suivi, le Top 14 est dominant à l’internationale, mais tel que le confiait récemment le directeur général du RC Toulon, François Pesenti à Sportune, les clubs n’ont pas le temps de se reposer sur leurs lauriers, ils doivent penser à élargir et rajeunir la base de fans pour toucher les publics qui se détourneraient du monde de l’ovalie. Un titre de champion du monde des Bleus seraient assurément un stimulant de business pour toute la discipline.

Les budgets des clubs du Top 14 rugby 2023-2024