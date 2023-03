Le Stade Toulousain bénéficiaire de 1,5M€. Les chiffre de la saison 2022

Noir et rouge sont ses couleurs, mais au niveau des comptes, le Stade Toulousain est sans le vert.

Tout va plutôt bien au Stade Toulousain. Merci pour lui. Tandis qu’il domine sportivement la phase régulière du championnat de France du top 14 cette saison 2022-23 (en dépit du revers concédé au voisin Castres, ce week-end), financièrement, le club le plus titré de la France du rugby a la santé, là également. L’attestent les comptes de son exercice 2022, achevé au 30 juin dernier, que Sportune a consulté.

Un bénéfice net de près de 1,5 M€ pour le Stade Toulousain

Ils font état d’un bénéfice net de 1 472 686,67 euros, plus que doublé d’une année sur l’autre (+ 662 949, en 2021). Cela, à la faveur du retour à la normale d’une saison pleine, après toutes les contraintes imposées en période de Covid. Ainsi de 2021 à 2022, le chiffre d’affaire du stade Toulousain a progressé de 24,352 millions à 42,156 millions d’euros. Dans le détail ventilé, les partenariats de sponsoring et commerciaux rapportent le plus, à 15,666 millions d’euros, devant la billetterie/abonnement (8,344 M€), les droits de la LNR (7,148 M€) et le merchandising (6,216 M€).

Les salaires ont augmenté, mais les recettes également

Cette hausse significative des recettes s’accompagne néanmoins, d’une hausse des dépenses de l’exploitation. Car les salaires et leurs charges sociales ont augmenté en 2022, à 23,2 millions d’euros. C’est la première fois au club haut-garonnais, que la masse salariale dépasse le seuil des 20 millions. Elle avoisinait les 19 millions, les saison précédentes.