OM : Medhi Benatia très lourdement sanctionné après OL – OM

La sanction est tombée pour Medhi Benatia.

Sa sortie colérique, sous l’oeil des caméras de la télévision, contre l’arbitre Benoit Bastien à la mi-temps de l’Olympico OL – Om d’abord, puis au micro de DAZN après le match lui vaut une lourde sanction. Ainsi en a décidé la commission de discipline de la Ligue de Football professionnel qui a sanctionné ce mercredi le directeur sportif de l’OM, Medhi Benatia, de trois matchs de suspension, plus trois de sursis.

Trois matchs de suspension, plus trois de sursis

A l’écart pour le Classique OM – PSG du 27 octobre « Je ne suis pas surpris, quand j’ai vu que c’était Bastien l’arbitre pour le match, j’étais pas bien. L’année dernière déjà c’était pareil, il suffit de regarder les images. Ce n’est pas normal, ça fait beaucoup », avait-il par la suite renchérit au micro du diffuseur de la rencontre. Medhi Benatia devra donc suivre de loin les prochains matchs, contre Angers, vendredi, Montpellier le 20 octobre et surtout le Classique face au PSG, au stade Vélodrome, le dimanche 27 octobre.

« Trois matchs fermes et trois matchs avec sursis de suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles », dit très précisément le communiqué de la LFP à l’évocation de la sanction prise contre le dirigeant Marseillais. « Il y a faute de Lacazette au départ. Deux fautes de Balerdi et tu lui mets carton rouge. Commence à nous respecter. Ne prenez pas les gens pour des cons », s’était notamment emporté Benatia, à la mi-temps de la rencontre.