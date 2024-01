Le Stade Rennais dénonce le « comportement incompréhensible » de Matic par communiqué

Nemanja Matic ne s’est pas présenté aux dernières séances d’entraînement ce qui irrite son club, le Stade Rennais.

Le divorce est consommé, à tout le moins pour Nemanja Matic, aperçu hier mercredi avec ses valises à la gare, comme un signe de son désir de quitter Rennes. Le milieu de terrain serbe a joint le geste, puisqu’il ne s’est pas présenté aux dernières séances d’entraînement. Une attitude que déplore et dénonce son club via un communiqué ce jeudi.

Le communiqué du Stade Rennais sur Nemanja Matic

« Nemanja Matić, milieu de terrain du Stade Rennais F.C., ne s’est pas présenté aux dernières séances d’entraînement du groupe professionnel auxquelles il était convoqué. Ce comportement est totalement incompréhensible de la part d’un joueur expérimenté sous contrat jusqu’en 2025.

Naturellement sensible au bien être personnel de ses joueurs, le club entend rappeler que toutes les modalités nécessaires à la bonne intégration de Nemanja Matić et son entourage ont été effectuées en parfaite transparence. Le Stade Rennais F.C. a toujours tout mis en œuvre pour mettre ses joueurs, qui plus est étrangers, dans les meilleures conditions possibles afin qu’ils expriment leur talent sur le terrain.

Le SRFC reste maintenant dans l’attente des explications du joueur et est déterminé à prendre, ensuite, toutes les mesures nécessaires à la préservation de ses intérêts. »

Le joueur serait frustré, à la fois sportivement par les résultats des Rouges et Noirs, et personnellement car il se dirait victime de promesses non tenues, notamment au sujet de la scolarisation de ses enfants. Aux dernières tendances, il souhaiterait s’engager avec l’Olympique Lyonnais, tout en menaçant, sinon, de prendre sa retraite. Le Stade Rennais n’entend pas céder à la pression du joueur.