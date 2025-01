La Betclic Elite revendique des affluences records cette saison 2024-2025

93%, c’est le taux d’occupation des salles de la Betclic Elite cette saison.

Le basket français confirme son attractivité grandissante. À mi-saison, la Betclic Elite enregistre une affluence moyenne historique de plus de 4 000 spectateurs par match, avec des salles remplies à 93% de leur capacité (soit huit points de plus sur la saison précédente déjà record).

Un engouement qui se traduit notamment par les guichets fermés systématiques dans quatre clubs : JL Bourg, Cholet, La Rochelle et Saint-Quentin. Le record d’affluence a été établi par l’ASVEL qui a réuni 11 675 spectateurs face au Paris Basketball à la LDLC Arena.

La Pro Be elle aussi séduit les spectateurs

La Pro B n’est pas en reste avec une moyenne de 2 645 spectateurs (72% de remplissage), un niveau jamais atteint à ce stade de la saison. Point d’orgue : près de 10 000 spectateurs pour Orléans-Poitiers au CO’Met.

Cette dynamique, qui représente une hausse de 7% par rapport à la saison dernière, témoigne selon Fabrice Jouhaud, directeur général de la LNB, d’une « transformation » du basket professionnel français, attirant un public « plus féminin, plus jeune et plus familial ».