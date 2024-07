Girondins de Bordeaux: La DNCG ordonne la relégation en National 1

Les Girondins de Bordeaux n’ont pas su satisfaire leur deuxième examen de passage devant la DNCG.

C’est un véritable coup de semonce pour les Girondins de Bordeaux qui, un peu plus d’un mois après avoir été frappés d’un « sursis à statuer », au terme de leur premier passage le 27 juin, ont été cette fois sanctionnés d’une relégation en National 1, ce mardi, par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG).

Les Girondins de Bordeaux finalement relégués par la DNCG

Le gendarme financier du football français avait laissé un temps en plus à la gouvernance du club, pour établir un plan de financement visant à éponger des pertes estimées entre 35 et 40 millions d’euros. Il était question de l’entrée au capital d’un fonds d’investissement américain, mais ce mardi rien n’avait été entériné. Et autant la saison dernière, l’actionnaire avait remis au pot pour épurer les comptes, autant ça ne semble pas être le cas cette saison-ci.

Le promu FC Martigues mis sous surveillance du gendarme financier

Autrement que les Girondins de Bordeaux, le promu FC Martigues était aussi reçu devant l’insistance et à son sujet la DNCG a décidé d’un « encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations sous réserve de confirmation de l’octroi du statut professionnel par décision du Conseil d’Administration de la LFP ».