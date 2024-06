OL, Girondins de Bordeaux, ACA… Les décisions de la DNCG ce jeudi

Journée compliquée pour la plupart des clubs auditionnés par la DNCG

C’est une journée de plus devant l’autorité financière du football professionnel français (DNCG) et un passage redouté pour quelques-unes des équipes auditionnées. S’il a été sans encombre pour l’Olympique Lyonnais, contrairement à des rumeurs à son sujet, le résultat est moins favorable aux girondins de Bordeaux qui s’épargnent néanmoins jusqu’ici, la relégation évoquée par certains ce jeudi. Un sort qui frappe par contre l’AC Ajaccio. On résume.

L’OL et le RAF valident leur examen

A propos de l’Olympique Lyonnais la Direction nationale de contrôle et de gestion a statué : « Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG ». C’est aussi le même verdict qui entoure le Rodez Aveyron Football, en Ligue 2. Pour ces deux clubs, tout est donc parfait dans le meilleur des mondes.

Salaires encadrés au HAC, relégation à Ajaccio et incertitude aux Girondins de Bordeaux

Ça n’est pas le cas des autres auditions de la journée. En Ligue 1, Le Havre a été sanctionné d’un « encadrement de la masse salariale ». Tandis que en Ligue 2, le gendarme financier du football national a décidé d’une « rétrogradation en Championnat National 1 ». Quant aux Girondins de Bordeaux rien n’est encore définitivement acté à leur sujet, ni positivement, ni négativement, les Marines doivent encore convaincre et dans cette attente la DNCG a décidé un « sursis à statuer ».