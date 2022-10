F1: Les détails du contrat de Pierre Galsy chez Alpine F1 Team

Pierre Gasly rejoindra officiellement l’écurie Alpine, la saison prochaine.

L’annonce de la signature de Pierre Gasly chez Alpine F1 Team pour la saison prochaine est le fruit d’un nouveau plan de carrière. L’occasion d’un nouveau départ. Depuis plusieurs semaines, le secret n’était qu’illusion. La seule menace étant Daniel Ricciardo, remercié par McLaren et disponible à un tarif très attractif. Sauf que le passage de l’australien dans l’usine d’Enstone aura laissé un goût amer aux dirigeants de l’équipe française. Bien que depuis 2020, le haut de l’organigramme ait été largement renouvelé. L’histoire reste en tête. La menace s’est rapidement éloignée.

Gasly avait un contrat de 10 millions avec Alpha Tauri

La situation de Pierre Gasly était simple : Il disposait d’un contrat pour 2023 avec Alpha Tauri, en échange d’une importante augmentation, s’indexant sur l’accord Perez/Red Bull. A ce jeu, le vainqueur du Grand Prix d’Italie 2020 avait paraphé un deal à 10 millions d’euros, pour la saison prochaine. Avec le départ de Fernando Alonso début août et le brouillard dissipé de l’affaire Piastri, que McLaren a remporté un mois après, la situation d’Alpine était compliquée. Le nom de Pierre Gasly était en tête de liste pour le remplacement du double champion du monde espagnol, mais il était déjà sous contrat. En parallèle, Alpha Tauri et Red Bull ont rapidement indiqué aux parties prenantes, que Gasly pourrait être libéré, à la condition d’avoir un pilote compétitif pour compenser. D’ailleurs, Red Bull a dans un premier temps, proposé Yuki Tsunoda comme solution à Alpine. Un leurre.

Alpha Tauri souhaitait un remplaçant avant de lâcher Gasly

Malheureusement, Alpine n’avait rien à proposer pour l’échange et la piste Colton Herta ne sera qu’un retard dans le processus. Le contrat que visait Alpine pour Gasly était gelé. C’est la performance de Nick de Vries à Monza au volant de la Williams qui va ouvrir les portes du français chez Alpine.

Un contrat de 2 ans avec Alpine

L’accord entre les deux parties est de deux ans (2023 et 2024), avec une option pour 2025. Economiquement Gasly va toucher le même salaire que touchait Fernando Alonso entre 2021 et 2022. Soit une estimation de 15 millions d’euros pour 2023 et une variable pour 2024, selon le nombre de course dans le championnat. Avec ce contrat, Pierre Gasly débute une nouvelle vie. Le plan de carrière du français sera de viser un top team à l’horizon 2025, voir 2026. A la façon d’un Carlos Sainz, qui a réorienté sa carrière avec son passage chez Renault, avec la signature chez McLaren en 2019. Afin de s’affranchir de la tutelle de Red Bull. Définitivement.