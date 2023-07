EA Sports FC 24 dévoile sa jaquette. Avec 31 joueurs et joueuses actuels ou passés

EA Sports a dévoilé la cover de son titre EA Sports FC.

EA Sports a dévoilé ce lundi la couverture de l’Édition Ultimate de EA Sports FC 24, qui met en lumière un groupe de 31 joueurs et joueuses du football, mêlant à la fois des actuels talents du sport et des légendes du passé.

Une cover à multiples joueurs et joueuses pour EA Sports FC 24

Dans une vidéo promotionnelle, entièrement réalisée avec le moteur de jeu Frostbite de EA Sports, les coulisses de la création de la couverture de l’Édition Ultimate de EA Sports FC 24 sont dévoilées, donnant un aperçu du jeu à venir. La narration de la vidéo est assurée par Daniel Kaluuya, acteur oscarisé, producteur et écrivain renommé.

Parmi les joueurs et joueuses qui figurent sur la couverture, il y a Selma Bacha, une joueuse de l’Olympique Lyonnais. Agée de 22 ans et formée au club de Lyon, Selma est mise en avant aux côtés d’autres grands noms du football actuel ainsi que d’illustres légendes du passé. Interrogée pour l’occasion elle déclare : « C’est un véritable honneur de me retrouver sur la cover d’un jeu comme EA Sports FC 24 et de figurer au milieu de gloires du football et de joueurs que j’admire. Je ne m’y attendais pas à ce stade de ma carrière et ça me fait énormément plaisir. J’espère pouvoir continuer à inspirer des jeunes filles partout dans le monde à suivre leur passion du football aussi bien sur un terrain qu’avec une manette”

Première révélation autour du remplaçant de FIFA

Ce partenariat entre EA Sports et les joueurs et joueuses témoigne de l’importance accordée au réalisme et à l’authenticité dans le jeu. C’est la première révélation officielle autour du futur opus qui remplace feu la saga des jeux estampillés FIFA.

Les 31 joueurs et joueuses de la couverture du jeu

En bas (de gauche à droite) : Marta (BR), Marcus Rashford (UK), Rudi Völler (ALL), Pelé (BR), Zinedine Zidane (FR), Bukayo Saka (Arsenal, UK), Andrea Pirlo (IT)

3e rangée (de gauche à droite) : Mia Hamm (USA), Johan Cruyff (PB), Alex Scott (UK), Ronaldinho (BR), Alexandra Popp (ALL) Riquelme (ARG), Didier Drogba (CIV), Leicy Santos (COL)

2e rangée (de gauche à droite) : Jude Bellingham (UK), David Beckham (UK), Vinicius Jr. (BR), Erling Haaland (NOR), Sam Kerr (AUS), Leah Williamson (UK), Marquinhos (BR), Youssoufa Moukoko (ALL)

1er rang (de gauche à droite) : Alexander Isak (SUE), Selma Bacha (FR), Alexia Putellas (ES), Virgil Van Djik (PB), Son Heung-Min (COR), Trinity Rodman (USA), Federico Chiesa (IT), Enzo Fernández (ARG)