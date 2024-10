ASSE – RC Lens. Ce que sera le verdict du match selon les bookmakers

L’ASSE accueille le RC Lens à Geoffroy-Guichard.

À une poignée de minutes du duel entre l’AS Saint-Étienne et le RC Lens, les bookmakers affûtent leurs pronostics. Leur verdict ? Une rencontre qui s’annonce serrée, mais avec un léger avantage pour les Sang et Or.

Les cotes parlent d’elles-mêmes : Lens part favori avec une cote de victoire de 1,50, tandis que l’ASSE est donnée à 5,7. Le match nul, quant à lui, s’affiche à 4,5. Ces chiffres traduisent une certaine confiance envers les Lensois, sans pour autant écarter la possibilité d’une surprise stéphanoise.

Le RC Lens est le favori des bookmakers, même chez l’ASSE

Les bookmakers semblent anticiper un match riche en buts. Les scores les plus probables ? Un 1-0 ou un 2-1 en faveur de Lens (tous deux à), suivi de près par un 2-0 (8). Côté stéphanois, un 1-0 ou un 2-1 sont également envisagés (18 pour chacun). Le match nul n’est pas en reste, avec un 1-1 coté à 8, laissant présager une rencontre équilibrée et disputée.

Qui trouvera le chemin des filets ? En l’absence de Martin Satriano, les opérateurs misent gros sur Mbala Nzola, donné favori avec une cote de 3. Wesley Saïd (3,25) et Florian Sotoca (3,25) complètent le podium des buteurs potentiels. Côté stéphanois, c’est Lucas Stassin qui est vu comme la principale menace offensive (4,5), suivi par Ibrahim Sissoko (5).

Ce match ASSE – RC Lens est programmé ce samedi à 19h, au stade Geoffroy-Guichard, dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1.