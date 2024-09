Budgets et masses salariales de la Liqui Moly StarLigue 2024-2025

Le PSG handball domine la Liqui Moly StarLigue 2024-2025 sur le budget et la masse salariale.

Exception faite des deux saisons particulières sous les effets de la Covid et de ses restrictions sur le public, budgets et masses salariales des équipes de l’élite du handball français sont en constante progression, entre de 2 et 8% environ sur la dernière décennie.

Un budget moyen en hausse de 2% et des salaires à +5%

Cette saison 2024-2025, selon les chiffres de la LNR que Sportune a consulté, le budget moyen des équipes de la Liqui Moly StarLigue 2024-2025 s’élève à 5 968 255 euros, en hausse de 2% sur un an et la masse salariale progresse de 5%, à 4 732 773 euros. Mais les salaires ne pèsent pas partout autant sur l’intégralité du budget, les ratios allant de 34% voire 35% à Limoges et Nîmes, jusqu’à près de la moitié (48%), pour Tremblay et Saint-Raphaël.

Le PSG et le HBC Nantes restent dominants

Aux extrêmes, le PSG et le HBC Nantes dominent toujours le sujet, à respectivement 17,43 millions d’euros et 10,56 millions d’euros ; le H dépassant pour la première fois le seuil des 10 millions. A l’opposé, le promu Istres la joue modeste avec son budget et sa masse des salaires qui sont les plus étriqués du championnat, à 2,59 millions d’euros et 1,19 millions.

Ces budgets de la Liqui Moly Starligue handball 2024-2025 reposent principalement sur des partenaires privés (37%), suivis des subventions publiques (22%), des autres produits (19%) et de la billetterie (12%). Les droits de l’audiovisuel ne représentent que 4% et c’est toujours BeIn Sports le diffuseur officiel, avec toujours des matchs à suivre sur la plateforme OTT de la Ligue et de la Fédération, Handball TV.

Budgets et masses salariales de la Liqui Moly Starligue handball 2024-2025

Club Budget Masse salariale Istres 2 596 626 € 1 191 838 € Ivry 3 094 674 € 1 278 095 € Créteil 3 509 091 € 1 324 632 € Cesson-Rennes 4 016 750 € 1 586 700 €

