Ballon d’or 2024. Vinicius Jr battu passe à côté d’une énorme prime

Le rêve de Vinicius Jr de remporter le Ballon d’Or 2024 s’est envolé face à Rodri, et avec lui une importante manne financière. Cette déception sportive se double d’un revers économique significatif pour l’attaquant du Real Madrid.

Selon les informations de la Cadena SER, l’international brésilien avait une clause dans son contrat avec le club madrilène lui promettant une prime d’un million d’euros en cas de victoire. Un bonus qui lui échappe, tout comme les revenus supplémentaires prévus par ses différents sponsors, qui ne pourront pas associer son image à celle du « meilleur joueur du monde ».

Cette défaite, Vinicius Jr l’a difficilement digérée, comme en témoigne son message provocateur sur les réseaux sociaux à l’encontre du jury de France Football. Une réaction qui contraste avec l’attitude fair-play de Rodri lors de son discours de victoire.

Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados. — Vini Jr. (@vinijr) October 28, 2024

Les 100 journalistes votants semblent avoir été sensibles non seulement aux performances sur le terrain, mais également au comportement général des joueurs. Les diverses polémiques impliquant Vinicius Jr, notamment ses altercations avec les supporters adverses, les joueurs et les arbitres, auraient ainsi pesé dans la balance, là où une évaluation purement sportive aurait pu lui être plus favorable. Une leçon coûteuse pour le Brésilien, tant sur le plan financier que médiatique.