ASSE – Reims. Quel résultat pour la première de Horneland selon les bookmakers ?

Le match de l’ASSE et du Stade de Reims verra Eirik Horneland officier pour la première fois en Ligue 1.

L’ère Eirik Horneland débute ce samedi 5 janvier pour l’AS Saint-Étienne, qui reçoit le Stade de Reims dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Englués à la 16e place du classement, les Verts espèrent un électrochoc avec l’arrivée de leur nouvel entraîneur norvégien, nommé le 20 décembre dernier. Mais face à eux, Reims, 10e et solide cette saison, arrive avec des ambitions. Les bookmakers se sont penchés sur ce choc, et voici les tendances pour cette première rencontre sous l’ère Horneland.

Pour ce match au Chaudron, Reims est donné légèrement favori avec une cote de 2,1 pour une victoire. Les performances régulières des Champenois et leur supériorité au classement justifient cette confiance. Cependant, les Verts, bien que mal classés, peuvent compter sur l’effet psychologique d’un changement d’entraîneur et sur le soutien de leur public pour faire déjouer les pronostics. Une victoire de l’ASSE est cotée à la moyenne de 3,75, tandis que le match nul est proposé à 3,45.

Reims est favori mais le nul 1-1 sort en évidence

Les scores envisagés par les opérateurs laissent entrevoir un affrontement équilibré. La victoire 1-0 pour les Verts est cotée à 7,10, mais c’est le score de 1-1 qui semble le plus probable, avec une cote à 4,95. Côté Champenois, un succès 0-1 est jugé réaliste avec une cote de 6,10, tandis qu’un éventuel 0-2 monte à 8,50. Les scénarios plus spectaculaires, comme un 3-3, sont jugés bien moins probables, avec une cote de 50,00 et plus.

Sur le plan individuel, certains joueurs pourraient marquer la rencontre. Du côté de Reims, les attaquants Pape Sissoko (2,95) et Keito Nakamura (3,20) sont les favoris pour trouver le chemin des filets. Chez les Verts, si Ibrahim Sissoko est donné favori par certains bookmakers en retard (dont un avec un V pour logo, sponsor de l’OGC Nice et de l’AS Monaco) étant pourtant suspendu, en son absence c’est l’ailier Reda Khadra qui est présenté comme la meilleure chance offensive, avec une cote à 4,25, suivi de son pendant sur l’autre aile, Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin dans l’axe (cote à 4,45 pour les deux).

Pour l’AS Saint-Étienne, cette première de Horneland marque un tournant dans une saison jusque-là compliquée. Une victoire pourrait lui offrir un bol d’air bienvenu dans la lutte pour le maintien en Ligue 1, au terme de la saison. De son côté, le Stade de Reims cherche à consolider sa place dans la première moitié de tableau et pourrait profiter de la fébrilité de son adversaire pour repartir avec les trois points.