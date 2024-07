AS Monaco: Un sponsor monte en grade sur le maillot monégasque

Teddy Smith prolonge et renforce sa présence sur le maillot de l’AS Monaco. @ASM

L’AS Monaco et Teddy Smith prolongent leur association. Débutée en 2023, elle s’étend désormais jusqu’en 2027 avec une visibilité accrue pour la marque vestimentaire ; elle passe d’un sponsoring avec présence à l’arrière sur le short, au bas du dos du maillot des joueurs du club princier.

Teddy Smith passe du short au maillot de l’AS Monaco

« Nous sommes ravis de renforcer, un an après le début de cette collaboration, notre partenariat avec Teddy Smith et l’inscrire dans la durée », jubile Thibaut Chatelard, le directeur marketing & revenus de l’AS Monaco. « Cette évolution démontre l’attractivité de l’AS Monaco pour les marques souhaitant s’engager à nos côtés. Après cette belle première saison commune qui a vu l’équipe atteindre son objectif de retour en Ligue des Champions, nous avons hâte de vivre ensemble la prochaine qui s’annonce passionnante et historique puisque nous célèbrerons le Centenaire du Club. »

« L’audace, encore et toujours, accompagne Teddy Smith depuis ses débuts. Nous sommes fiers de confirmer notre engagement auprès de l’AS Monaco et de porter les couleurs des Rouge et Blanc vers de nouveaux sommets », ajoute le président de Teddy Smith, Philippe Bouloux.

Au-delà de sa présence sur les maillots, Teddy Smith continuera de bénéficier d’une visibilité au Stade Louis-II et sur divers supports de communication du club. Les deux partenaires ont également annoncé le lancement d’une collection de prêt-à-porter commune prévue pour 2025, ainsi que l’organisation d’expériences au bénéfice de leurs communautés respectives.