AS Monaco: Un nouveau sponsor sur le short, anciennement sur celui de l’OL

Teddy Smith sera visible à l’arrière du short des joueurs de l’AS Monaco.

La marque de prêt-à-porter Teddy Smith est devenue le nouveau sponsor premium de l’AS Monaco. Le logo de la marque sera visible à l’arrière, sur les shorts des joueurs du club monégasque, pour les trois prochaines saisons, jusqu’en 2026. Cette visibilité s’étendra également au Stade Louis-II et à la panneautique officielle du club, ainsi qu’à divers supports de communication.

Teddy Smith sur le short de l’AS Monaco pour trois ans

Cette collaboration entre Teddy Smith et l’AS Monaco s’inscrit dans la stratégie de développement de la marque, qui souhaite s’adresser à un public plus large. C’est un retour de la marque sur le short d’une équipe de Ligue 1, elle a été associée à celui de l’Olympique Lyonnais de 2019 à 2021. Elle a aussi son logo à l’arrière des maillots des joueurs du Losc Lille, dans la même division.

Des activations communes aux deux marques

En plus de l’exposition visuelle, Teddy Smith et l’AS Monaco prévoient de mettre en œuvre plusieurs activations numériques visant à offrir des expériences uniques aux supporters et à les rapprocher des joueurs de l’équipe.