AS Monaco. Un maillot inédit avec Koché pour affronter le FC Nantes

Un maillot inédite et collaboratif pour l’AS Monaco ce week-end en Ligue 1.

L’AS Monaco dévoile une collaboration inédite avec la marque de haute couture Koché et son équipementier Kappa. Le fruit de cette association sera visible dès ce vendredi soir lors de la réception du FC Nantes pour la 17e journée du championnat de Ligue 1, où les Rouge et Blanc arboreront un maillot en édition limitée.

Cette création exclusive rend hommage à la Principauté à travers des éléments distinctifs comme des losanges en 3D et une réinterprétation de la diagonale si iconique des tenues monégasques, ici appelée’ « glitch-diagonale ». Le logo Omini de Kappa s’intègre à cette vision portée par Koché.

Une collaboration « qui permet à l’AS Monaco d’explorer de nouveaux territoires »

« Ce maillot allie des éléments de l’identité du Club à l’univers de la mode, à travers la vision de l’élégance de Koché. Nous sommes ravis de cette collaboration avec notre équipementier Kappa qui permet à l’AS Monaco d’explorer de nouveaux territoires », témoigne par communiqué, le directeur marketing & revenus de l’AS Monaco, Thibaut Chatelard.

« Créer ce kit spécial pour l’AS Monaco est un honneur. Ce club occupe une place particulière dans mon cœur, notamment grâce à mon père, qui était proche d’Arsène Wenger à l’époque où il entraînait l’équipe. Revenir à Monaco pour unir sport et mode dans ce projet est une expérience unique et émouvante », ajoute la directrice et fondatrice de Koché, Christelle Kocher.

Le nombre de pièces produites n’est pas précisé, mais le maillot sera accessible à l’achat pour les fans, dès ce jeudi 9 janvier.