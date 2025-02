AS Monaco ou Benfica. Qui va se qualifier pour les 8es selon les bookmakers ?

L’AS Monaco joue sa qualification aux huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Benfica.

La double opposition des playoffs de la Ligue des champions entre l’AS Monaco et Benfica s’annonce serré, mais les bookmakers semblent avoir une légère préférence pour le club portugais. Avec une cote de 1,75 pour la qualification contre 1,95 pour Monaco, Benfica part avec un léger avantage dans les pronostics.

Pour le match aller au stade Louis II, les opérateurs de paris accordent toutefois leur confiance aux Monégasques. La victoire de l’ASM est cotée à 2,40, contre 2,95 pour un succès lisboète, le match nul étant proposé à 3,60.

Monaco favori à l’aller mais Benfica pour la qualification

Dans le détail des scores, les bookmakers envisagent plutôt une rencontre serrée avec peu de buts. Le 1-1 apparaît comme le score le plus probable avec une cote de 5,50, suivi du 2-1 en faveur de l’AS Monaco (7,50) et des scores de 1-0 ou 1-2 (tous deux à 8,80).

Côté buteurs, c’est un duel au sommet qui est attendu entre les attaquants Vangelis Pavlidis (2,55) et Mika Biereth (2,60), légèrement favoris devant Breel Embolo (2,75). Le jeune prodige George Ilenikhena suit de près avec une cote de 3,05, tandis que l’expérimenté Angel Di Maria se voit proposé à 3,75.

Les scores fleuves semblent peu probables aux yeux des bookmakers, comme en témoignent les cotes élevées pour les scores type 5-5 (300,00 et plus) ou 4-4 (150,00 et plus). Une indication que ce match aller devrait être placé sous le signe de la prudence, malgré l’enjeu d’une qualification pour les huitièmes de finale