OM. Alvaro Morata a signé à l’OM… sur Wikipedia

Peut-on faire confiance à Wikipedia ? La réponse est globalement positive, la plus grosse encyclopédie en ligne est une source d’information pour près de 3,5 millions de Français au quotidien. Mais sa particularité est d’être collaboratif, tout un chacun peut donc y ajouter ou retirer des éléments, sans qu’ils ne soient soumis à barrages. En tout cas pas avec effet immédiat.

Voilà ce vendredi matin un exemple très concret de la malice (la gaminerie argueront certains), de celles ou ceux qui administrent les pages. Tandis que sur les réseaux sociaux a été évoqué le profil de l’attaquant espagnol Alvaro Morata sans autre consistance, que de le trouver intéressant pour l’Olympique de Marseille, soudainement cela s’emballe. S’en suivent des articles du web, puis ladite page dédiée à l’attaquant de l’AC Milan qui « confirme » le transfert.

C’est visible dans la bio résumant la carrière sportive du joueur, le ou les auteurs ne sont pas allés jusqu’à modifier les lignes de son histoire avec les clubs qu’il a fréquenté. Il n’est pas sûr non plus que l’affirmation soit encore visible quand vous lirez ces lignes, elle l’est toujours à l’heure pour nous de les écrire.

Gimenez proche du Milan. Le Milan qui a déjà Jovic et Abraham devant.. pourrait être ouvert à un départ de Morata ?



Morata, évalué à 13M€, refusera sûrement de perdre du temps de jeu à un an de la Coupe du Monde..



Ça se tente non ? pic.twitter.com/ep8MmNePUK