AS Monaco: Le sponsor majeur sur le maillot rempile pour deux ans

D’ici à la révélation de la nouvelle collection 2024-2025 des maillots du club, l’AS Monaco a prolongé ce mardi, sa collaboration avec APM Monaco, pour deux ans de plus, jusqu’en 2026. Cette collaboration, initiée en 2023, voit le spécialiste des bijoux chic et fashion continuer à s’afficher comme sponsor principal sur la face avant des maillots de l’équipe professionnelle en Ligue 1.

Deux ans de plus entre les deux marques monégasques

« Nous sommes très heureux de poursuivre notre collaboration avec APM Monaco », se réjouit par communiqué Thibaut Chatelard, le directeur marketing et revenus de l’AS Monaco. « Après cette première année réussie, la prolongation de notre aventure commune sonnait comme une évidence. De grands défis nous attendent cette saison, marquée notamment par la célébration du Centenaire du Club, et nous nous réjouissons de pouvoir compter sur le soutien d’APM Monaco pour les relever. »

« En tant que marque monégasque, nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec l’AS Monaco. Avec ce partenariat, nous sommes fiers de mettre en avant nos origines monégasques et de contribuer à l’image de la Principauté », poursuit le PDG d’APM Monaco, Philippe Prette.

Le sponsor majeur sur le maillot du centenaire de l’AS Monaco

Cette extension du partenariat s’inscrit dans une volonté commune de renforcer les liens entre les deux entités monégasques et de promouvoir l’image du Rocher princier. Les deux parties prévoient d’intensifier leurs initiatives conjointes, notamment à travers des animations au Stade Louis-II et des opérations impliquant des influenceurs et ambassadeurs d’APM Monaco.

En outre, APM Monaco contribuera à cette saison anniversaire de son partenaire qui fête son centenaire.

