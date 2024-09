Anthony Martial à l’AEK: Son salaire dingue pour le football grec

Anthony Martial va poursuivre sa carrière en Grèce.

Anthony Martial a un nouveau club. L’attaquant international français n’en avait plus, depuis la fin de son contrat avec Manchester United en Premier League anglaise, après presque une décennie passée au club anglais, entrecoupée d’une pige en Espagne, à Séville. A 28 ans, il vient d’officiellement s’engager avec l’AEK Athènes, en Grèce.

Un contrat sur trois ans signé par Martial avec l’AEK Athènes

Et à cette occasion, Anthony Martial devient le footballeur le mieux rémunéré de toute l’histoire de la discipline, au pays des Jeux Olympiques. Le média local Sport24 en livre les détails, l’ancien lyonnais et monégasque a paraphé un contrat sur les trois prochaines saisons jusqu’en 2027, payé l’équivalent de 3 millions la saison, bonus compris. Cela revient donc à 9 millions sur la globalité du deal.

Pour Martial, qui avoisinait les 15 millions d’euros annuels chez les Red Devils, c’est une perte de revenus conséquente. Mais pour l’AEK Athènes qui l’accueille, l’effort est considérable, ainsi que le souligne la presse grecque. Et dans un pays où la ferveur pour le sport et le football est élevée, le Français va débarquer en star du championnat, avec toutefois une grosse pression sur ses épaules, d’offrir à sa nouvelle équipe et ceux qui la supportent, un rendement à la hauteur des attentes.