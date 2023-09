Les salaires des joueurs de Manchester United en 2023-2024

Raphael Varane campe le podium des plus hauts salaires de Manchester United.

La première saison du manager Erik Ten Hag à la tête de l’équipe ayant été couronnée de succès, avec une troisième place en Premier League, une victoire en Coupe de la Ligue contre Newcastle United – le premier trophée depuis 2017 – et une défaite serrée en finale de la FA Cup face à une redoutable équipe de Manchester City, Manchester United nourrit des ambitions, cette saison 2023-2024, malgré un départ plutôt poussif.

Manchester United a retrouvé de l’ambition sous Erik Ten Hag

Tandis que le mystère plane toujours sur l’avenir de la propriété du club et que les supporters d’Old Trafford deviennent de plus en plus impatients chaque jour qui passe, l’équipe poursuit sa restructuration. Anciennement joueur le mieux payé de l’équipe, le gardien David de Gea a quitté le club après 12 saisons, tandis que le vétéran Harry Maguire n’est plus le capitaine. Dans le sens des arrivées, le club manucunien a recruté le milieu de terrain Mason Mount en provenance de Chelsea dans le cadre d’un transfert à 64 millions d’euros et moyennant 12 millions d’euros en salaire annuel (au cours d’1 £ = 1,16178 €).

Jadon Sancho le mieux payé devant Raphael Varane

Au milieu de ces changements, il y a également eu une modification dans la hiérarchie des salaires à Old Trafford. Selon les données de la plateforme spécialisée Spotrac, Jandon Sancho est le nouveau patron du vestiaire mancunien sur la fiche de paie. Pas forcément sur le rectangle vert… Il devance le défenseur français Rapahel Varane et le milieu axial brésilien, Casemiro. Anthony Martial, l’autre joueur français du collectif des Red Devils suit non loin, cinquième à 15 millions d’euros brut cette saison 2023-2024.

Les salaires des joueurs de Manchester United en 2023-2024

Jadon Sancho = 21,1 M€

Raphael Varane = 20,5 M€

Casemiro = 18,1 M€

Marcus Rashford = 18,1 M€

Anthony Martial = 15 M€

Bruno Fernandes = 14,5 M€

Antony = 12 M€

Mason Mount = 12 M€

Harry Maguire = 11,5 M€

Christian Eriksen = 9 M€

Luke Shaw = 9 M€

Victor Lindelof = 7,2 M€

Lisandro Martínez = 7,2 M€

Donny van de Beek = 7,2 M€

André Onana = 6 M€

Aaron Wan-Bissaka = 5,4 M€

Diogo Dalot = 5,1 M€

Tyrell Malacia = 4,5 M€

Scott McTominay = 3,6 M€

Alejandro Garnacho = 3 M€

Sergio Reguilon = 2,9 M€