Andy Carroll. Bienvenue dans sa maison à vendre 10 M€ (avec son terrain de football)

Maintenant qu’il a quitté l’Angleterre pour les Girondins de Bordeaux, Andy Carroll cherche à vendre la maison qu’il avait dans l’Essex avec son ex épouse.

Alors qu’il est en pleine procédure de divorce, l’ancien attaquant de Newcastle et Liverpool, Andy Carroll, met en vente son impressionnant manoir d’Essex. Cette demeure du XVIIIe siècle, acquise en 2019 auprès de la star du rock Rod Stewart pour 4,1M£ (environ 4,8M€), est aujourd’hui estimée à 8,5M£ (10M€).

Visite en images de la maison à vendre de Andy Carroll Image 1 parmi 9

L’ancienne maison du chanteur Rod Stewart

Tel que le rapporte la presse anglaise, la propriété située à Epping s’étend sur plus de 10 hectares et dispose d’équipements dignes d’un ancien international anglais : un terrain de football privé et un lac ornent notamment ce domaine d’exception. La bâtisse principale compte six chambres et conserve tout le charme de son architecture d’époque.

Andy Carroll a quitté l’Angleterre pour les Girondins de Bordeaux

Cette mise en vente intervient dans un contexte particulier pour Carroll, 35 ans, qui évolue désormais en National 2 française avec les Girondins de Bordeaux. Un changement radical pour celui qui touchait 80 000£ par semaine à Liverpool et qui perçoit aujourd’hui moins de 2 500€ mensuels.

La vente de cette propriété ferait partie des négociations du divorce entre le footballeur et son épouse Billi Mucklow, qu’il avait épousée en 2022 après huit ans de fiançailles. Le couple, parent de trois enfants, s’est séparé plus tôt cette année.