Alexander Zverev. Son bolide d’exception vaut 3 M€ et taquine les 400 km/h

La voiture d’Alexander Zverev n’existe qu’à 125 exemplaires.

Sa seule présence en finale de l’Open d’Australie 2025, premier Grand Chelem de la saison calendaire, lui assure une prime à plus du million d’euros. Et s’il bat Jannik Sinner ce dimanche matin (à l’heure française), il doublera la mise. L’année commence plutôt bien pour Alexander Zverev qui en plus vient d’annoncer la signature d’un sponsoring majeur avec une célèbre maison de luxe new yorkaise.

Ses revenus autorisent à l’Allemand quelques folies. Comme celle de rouler au volant d’une Jesko Absolut, une supercar suédoise du constructeur Koenigsegg, qui n’existe qu’à 125 exemplaires dans le monde. Tous les chiffres qui entourent cette voiture d’exception sont à la hauteur du pédigrée du numéro 2 mondial de tennis. A savoir qu’elle vaut la coquette somme de trois millions d’euros.

Zverev a gagné plus de 50 M$ sur le circuit ATP

Son moteur développe de près de 1 300 à 1 500 chevaux, sa boîte a neuf rapports, elle peut ainsi flirter avec les 400 km/h en vitesse de pointe et absorber le 0 à 100 km/h en seulement 2,55 secondes. Phénoménal.

Alexander Zverev peut en assumer et l’achat, et l’entretien dont on devine un coût particulièrement élevé. Au classement des joueurs de tennis qui ont le plus gagné en carrière, il pointe déjà à la cinquième place, à seulement 27 ans, avec 50 548 001 dollars (48 138 782 euros) cumulés depuis ses débuts sur le circuit et avant de disputer l’Open d’Australie. Ces revenus sont complétés par ceux qu’il tire de ses sponsors, dont son équipementier Adidas pour le principal.