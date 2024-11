Alexander Zverev recrute un sponsor en plein coeur des Masters 2024 de Turin

Alexander Zverev élargit la liste de ses sponsors.

En plein coeur des Masters 2024 de Turin, qu’il dispute avec le gratin du tennis actuel, le numéro 2 mondial Alexander Zverev annonce la signature d’un partenariat exclusif de trois ans avec Bitpanda, une plateforme européenne spécialiste de l’investissement en cryptomonnaies.

Cette collaboration d’envergure se matérialise dès ce Masters de Turin, que le joueur allemand dispute avec le logo de la société sur sa manche. Il en fera de même à l’avenir, lors de tous les tournois ATP et Grand Chelem. Au-delà de la visibilité sur les courts, ce partenariat prévoit également des événements avec les fans, des campagnes sur les réseaux sociaux et des contenus exclusifs sur les coulisses de la carrière de Zverev.

Alexander Zverev rejoint Wawrinka et Thiem dans la liste des ambassadeurs

« Bitpanda et moi partageons la même exigence de performance et d’ambition », explique le récent vainqueur du Rolex Paris Masters de Bercy. « Leur mission de rendre les actifs numériques accessibles et de donner aux gens le contrôle de leur avenir me parle, car elle reflète ma philosophie de prendre des responsabilités et viser l’excellence, que ce soit sur le court ou dans la vie. »

Pour Bitpanda, déjà présent dans le tennis avec Stan Wawrinka, plus le jeune retraité Dominic Thiem, et partenaire de clubs prestigieux comme le Bayern Munich, l’AC Milan ou la NFL, cette signature renforce sa stratégie d’expansion via le sport de haut niveau. Le champion olympique rejoint ainsi un portefeuille de partenaires, incarnant les valeurs de performance et d’excellence chères à la plateforme.