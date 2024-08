Alacaraz nouveau roi, les 10 joueurs de tennis les mieux payés en 2024

C’est notamment grâce à ses sponsors, que Carlos Alcaraz est le nouveau roi financier du tennis mondial.

Et une corde de plus à la raquette de Carlos Alcaraz. L’Espagnol s’impose comme le joueur de tennis le mieux rémunéré en 2024, détrônant Novak Djokovic. Avec des gains estimés par Forbes, à 42,3 millions de dollars sur les 12 derniers mois, Alcaraz devance le Serbe qui cumule 37,2 millions de dollars.

Les sponsors se pressent de plus en plus à Alcaraz

À seulement 21 ans, Alcaraz confirme son statut de nouvelle star du tennis. Ses performances exceptionnelles sur les courts, dont 4 titres du Grand Chelem, lui ont rapporté 10,3 millions de dollars. Mais c’est surtout en dehors des terrains qu’il excelle, avec 32 millions de dollars de revenus issus de contrats publicitaires et d’apparitions. Il est notamment l’image de Nike son équipementier avec lequel il a récemment rempilé à la hausse, et de Babolat fournisseur raquettes, bangagerie et cordages (avec lequel il est uni à très long terme), ainsi que de la marque de luxe Louis Vuitton, les voitures BMW, la charcuterie ElPozo ou encore les montres Rolex.

Djokovic, désormais 2ème du classement, reste le plus performant en termes de gains sportifs avec 12,2 millions de dollars. L’Américaine Coco Gauff complète le podium avec 27,1 millions de dollars.

Un top 10 des rémunérations plus jeune et plus paritaire

Le top 10 des joueurs et joueuses les mieux payés cumule 246 millions de dollars, en hausse de 26% par rapport à 2023. Fait notable, la moyenne d’âge est de 26 ans, signe d’un renouvellement générationnel. Quatre femmes figurent dans ce classement, illustrant la parité financière propre au tennis. Si les montants restent loin des 90 millions annuels que touchait Roger Federer, la nouvelle génération s’affirme. Avec Alcaraz en tête, l’avenir du tennis semble radieux, tant sportivement que financièrement.

Les 10 joueurs de tennis les mieux payés en 2024

10. Aryna Sabalenka : primes (6,16 M€) + sponsors (6,44 M€) = 12,6 M€

9. Casper Ruud : primes (3,59 M€) + sponsors (9,2 M€) = 12,8 M€

8. Naomi Osaka : primes (0,55 M€) + sponsors (12,88 M€) = 13,4 M€

7. Daniil Medvedev : primes (6,72 M€) + sponsors (11,96 M€) = 18,7 M€

6. Rafael Nadal : primes (0,28 M€) + sponsors (21,16 M€) = 21,4 M€

5. Jannik Sinner : primes (10,67 M€) + sponsors (13,8 M€) = 24,5 M€

4. Iga Swiatek : primes (10,76 M€) + sponsors (13,8 M€) = 24,6 M€

3. Coco Gauff : primes (6,53 M€) + sponsors (18,4 M€) = 24,9 M€

2. Novak Djokovic : primes (11,22 M€) + sponsors (23 M€) = 34,2 M€

1. Carlos Alcaraz : primes (9,48 M€) + sponsors (29,44 M€) = 38,9 M€