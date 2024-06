Carlos Alcaraz signe un nouveau contrat lucratif avec Nike

La « hype » autour de Carlos Alcaraz lui vaut de gagner (aussi) sur le terrain marketing.

Dans la foulée de son sacre à Roland-Garros, son premier à Paris et troisième Grand Chelem, Carlos Alcaraz a signé un nouveau contrat pluriannuel avec Nike, l’un des plus gros équipementiers sportifs au monde. Cet accord, qui fait de lui l’une des nouvelles superstars de la marque américaine, est estimé à plusieurs millions de dollars par an.

Alcaraz prolonge à la hausse avec son équipementier

Alcaraz et Nike avaient déjà lié leur destin en fin 2019, alors que le jeune joueur n’était encore qu’une promesse. Mais après son sacre à Roland-Garros en 2023, faisant de lui le plus jeune numéro un mondial de l’histoire, il était devenu évident que le contrat initial ne correspondait plus à son statut. Les détails financiers du nouveau contrat n’ont pas été officiellement dévoilés, mais selon les estimations du média Revelo qui l’évoque, Alcaraz devrait percevoir entre 15 et 20 millions de dollars par an.

Un logo et des produits signatures pour le numéro 2 mondial

En plus de cette manne financière, Nike s’est également engagé à créer un logo personnalisé pour son nouveau poulain, à l’instar de ce qu’ils ont déjà fait anciennement pour Federer et Nadal. Ce logo, qui devrait refléter l’identité et les valeurs d’Alcaraz, sera probablement un élément important de sa marque personnelle dans les années à venir. Ce nouveau contrat avec Nike est un signe fort de la confiance que la marque place en Alcaraz et de son potentiel immense. Il s’agit d’un nouveau jalon dans la carrière du jeune prodige espagnol, qui est bien parti pour dominer le monde du tennis pendant de nombreuses années.

En plus de ses talents tennistiques exceptionnels, Alcaraz possède également une personnalité charismatique et une image marketing attrayante. Ces atouts, combinés à ses performances sur le court, font de lui un athlète très attractif pour les sponsors.