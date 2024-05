A peine retirée du tennis, Alizé Cornet embrasse une 1re reconversion

Malgré sa défaite, Alizé Cornet garde le sourire, une nouvelle vie attend la Française.

C’est une reconversion rapide pour Alizé Cornet. Après avoir annoncé la fin de sa carrière professionnelle à l’issue de son élimination au premier tour de Roland-Garros 2024, la joueuse française a rebondi en rejoignant l’équipe de consultants de France Télévisions pour la suite du tournoi.

France Télévision recrute Alizé Cornet comme consultante

Forte de ses 20 participations à Roland-Garros et de sa riche expérience du circuit WTA, Alizé Cornet apportera un regard expert et aiguisé aux téléspectateurs. Elle commentera les matchs aux côtés d’autres consultants de renom tels que Justine Hénin, Patrick Mouratoglou, Michaël Llodra et Michaël Jeremiasz.

Battue dès le premier tour de son dernier Roland-Garros

L’arrivée d’Alizé Cornet est un atout de poids pour France Télévisions. Sa connaissance fine du jeu et sa personnalité attachante permettront d’offrir une analyse pertinente et des moments forts aux téléspectateurs. C’est un nouveau challenge pour la Niçoise qui a officiellement tirée sa révérence du tennis ce mardi après sa défaite 6-2, 6-1 face à la Chinoise Qinwen Zheng (8e).