A l’amortissement, combien le FC Nantes doit vendre Florent Mollet cet hiver ?

Entre une recrue officialisés et des effets d’annonces en cascade, le FC Nantes pourrait vivre un mercato de janvier particulièrement animé.

Le FC Nantes a débuté son mercato de l’hiver, avant même d’entrer officiellement dans la période autorisée pour se renforcer. Ce lundi, le club de la Loire a annoncé l’arrivée d’Anthony Lopes en son sein pour une durée de six mois, plus deux saisons en option. Ce recrutement a des conséquences directes sur Alban Lafont, jusqu’alors titulaire au poste de gardien de but et qui devient par ricochet un élément indésirable.

Florent Mollet poussé dehors du FC Nantes ?

Poussé vers la sortie, l’ancien toulousain pourrait ne pas partir seul cet hiver. Ouest France évoque le cas de Florent Mollet, le milieu de terrain qui va entrer, ce 1er janvier, dans les six derniers mois de son contrat avec le FC Nantes. C’est donc la dernière fenêtre pour que les Canaris obtiennent une indemnité en retour de son départ, sinon il s’en ira libre au 30 juin, au terme de la saison 2023-2024 en cours.

Une valorisation comptable au demi-million d’euros cet hiver

L’ancien joueur du FC Metz et du Montpellier HSC est arrivé en janvier 2023 à Nantes, depuis Schalke 04 en Allemagne. Pour l’embaucher, le FCN a payé 1,5 millions d’euros son transfert et le joueur s’est engagé sur un contrat d’une saison et demi. Pour l’amortir pleinement au sens comptable, entre le versement de l’indemnité et la durée du bail, il faudrait donc que le FC Nantes le cède un demi-million d’euros cet hiver. Le joueur de 33 ans est toujours valorisé au million et demi d’euros que son club a investi, par la plateforme Transfermarkt.