Le mercato de l’hiver débute dès le 1er janvier pour la plupart des pays d’Europe et même au-delà.

Un mois, parfois moins mais souvent plus, c’est ce qui s’ouvre aux clubs des principaux championnats internationaux du football. Un mois, celui de janvier principalement, pour se renforcer ou dégraisser les effectifs à volonté, sans contraintes sur le nombre d’opérations ni leur montant, sous condition quand même des réglementations en vigueur dans chaque pays. En France, la « condition », porte le nom de Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG).

Janvier est donc le mois du mercato de l’hiver. Dès le 1er pour une majorité des championnats d’Europe et d’ailleurs. Plus tard et jusqu’à presque fin avril en ce qui concerne le continent nord-américain et son championnat MLS. En France, pour les équipes professionnelles de la Ligue 1 et de la Ligue 2, le marché des transferts commence ce jeudi 1er janvier et va se poursuivre jusqu’au soir du lundi 3 février.

Les dates du mercato de l’hiver à l’internationale

Arabie saoudite = du 1er au 30 janvier

Qatar = du 1er au 30 janvier

France, Allemagne, Angleterre = du 1er janvier au 3 février

Espagne, Italie = du 2 janvier au 3 février

Pays-Bas, Portugal = = du 2 janvier au 4 février

Belgique = du 7 janvier au 4 février

Turquie = du 13 janvier au 11 février

États-Unis = du 31 janvier au 23 avril