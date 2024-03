A combien s’élève la fortune de Lionel Messi ?

Quand il prendra sa retraite, Lionel Messi pourra se retourner vers sur sa carrière riche, de titres et d’argent.

Au crépuscule de sa carrière, Lionel Messi pense à la fin. Interrogé à ce sujet sur le podcast d’une chaîne de télévision saoudienne l’Argentin explique : « Pour ma retraite, peu importe l’âge que j’aurai. Si je me sens bien, je continuerai à jouer. » En disant au revoir au football européen, Messi s’est ouvert à de nouvelles opportunités tout en continuant à bénéficier de rétributions lucratives.

Une carrière passée en Europe et désormais aux Etats-Unis

Ayant accumulé la majeure partie de ses gains lors d’une longue carrière au FC Barcelone et en rejoignant ensuite le Paris Saint-Germain, l’un des clubs les plus riches au monde, le capitaine argentin a amassé d’importantes récompenses financières. Mais exactement, quelle est la fortune de Lionel Messi ? Bien qu’il soit difficile d’obtenir un chiffre exact, nous pouvons accumuler de nombreuses informations à partir de ce qui a été rapporté et comparer ses gains à ceux de son rival Cristiano Ronaldo.

La fortune de Lionel Messi se chiffre en centaines de millions

Selon Forbes, la valeur nette de Messi est estimée à environ 600 millions de dollars (555 millions d’euros), ses gains totaux de carrière s’élevant à 1,53 milliard d’euros en 2024. Ces chiffres restent spéculatifs, surtout étant donné que ses intérêts commerciaux ne sont pas largement publicisés. Le salaire de Messi à Inter Miami est estimé entre 125 et 150 millions de dollars (de 111 M€ à 139 M€), sur son contrat de deux ans et demi avec le club. Cela se traduit par un salaire annuel d’environ 50 à 60 millions de dollars (de 46 M€ à 55 M€), légèrement supérieur à ce qu’il gagnait au PSG.

Des sponsors nombreux et parfois fidèles associés à l’Argentin

En plus de son salaire de base, Messi devrait recevoir des primes basées sur ses performances et les revenus générés. Sur le plan des accords de parrainage, Messi, tout comme Ronaldo, a plusieurs partenariats de grande envergure, dont le plus significatif est avec les fabricants de ses chaussures, Adidas. Il a également participé à des campagnes avec Pepsi, Gillette et Turkish Airlines, entre autres. Sur le plan caritatif, Messi est actif à travers sa fondation, la Leo Messi Foundation, qui se concentre sur les initiatives visant à aider les enfants vulnérables et leur santé.

Une véritable icône du football sur les réseaux sociaux

Messi compte près de 600 millions de followers sur Instagram et Facebook combinés, partageant régulièrement des moments de sa vie privée et des activités caritatives. Bien que discret sur ses investissements, Messi a également des intérêts dans l’immobilier, l’hôtellerie en collaboration avec Majestic, et les technologies émergentes, tels que les cryptomonnaies et les NFT.