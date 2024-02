A combien s’élève la fortune de Cristiano Ronaldo ?

Futur milliardaire Cristiano Ronaldo ? A 39 ans ce lundi, il s’en approche.

En ce 5 février 2024, Cristiano Ronaldo célèbre son 39e anniversaire, marquant une carrière de 21 ans jalonnée de performances exceptionnelles et de contrats de sponsoring mirobolants. Le quintuple lauréat du Ballon d’Or peut se vanter d’avoir inscrit 873 buts, combinant ceux en club et en équipe nationale, avec plus de 1 200 matches seniors à son actif, dont 791 victoires. Son transfert récent au club saoudien Al-Nassr a déclenché une tendance, attirant d’autres joueurs vers la Saudi Pro League (SPL).

Des contrats de sponsoring juteux dont un à vie avec Nike

Mais Ronaldo est bien plus qu’un footballeur exceptionnel. Il est une marque mondiale, comme en attestent ses nombreux contrats de sponsoring. Avec un contrat à vie de 1 milliard de dollars avec Nike, il est également ambassadeur mondial de TAG Heuer, marque horlogère suisse haut de gamme, depuis avril 2014. En 2020, il a signé avec Free Fire et prolongé son partenariat avec Herbalife pour 10 ans en 2023. Sans oublier son partenariat exclusif avec Binance pour les NFT.

En tant que footballeur, il jouit par ailleurs de contrats avec les clubs largement supérieurs à l’ordinaire de ses pairs. L’atteste le dernier signé avec Al-Nassr dont il défend actuellement les couleurs, qui lui rapporte près de 190 millions d’euros annuels jusqu’en 2025.

Cristiano Ronaldo pèse une fortune estimée à 850 M€

Sa fortune est estimée à 850 millions d’euros, alimentée par ses contrats de sponsoring, sa ligne de vêtements, parfums et centres de fitness. Ronaldo est le troisième sportif le mieux payé au monde selon Forbes en 2021, étant également le premier footballeur à atteindre le milliard de dollars de revenus en carrière.

Sur le plan des investissements, l’année 2023 a vu Ronaldo s’impliquer dans Chrono24, une marketplace de ventes et d’achats de montres de luxe et Ultimate Football League qui veut concurrence EA Sports, et il a diversifié ses investissements, notamment dans la transplantation capillaire. Propriétaire de la marque CR7, il vend divers produits, de vêtements à parfums.

Cristiano a également investi dans des hôtels dans le monde entier, dont le Pestana CR7 Hotel à Madrid. Il a des investissements de 14 millions d’euros dans des firmes de capital variable et détient des parts chez Apple et Volkswagen. En outre, il a investi dans une entreprise d’aviation spécialisée dans la location d’avions.

Un athlète riche mais soucieux des autres

Sportif riche, Cristiano Ronaldo sait aussi fait montre de générosité. Ont été révélés de nombreux dons de sa part à des œuvres caritatives telles que World Vision, AIDS Still Required, UNICEF et Save the Children. En 2017, il a mis son Ballon d’Or 2013 aux enchères, récoltant environ 600 000 euros pour l’association Make-A-Wish. Il a également contribué financièrement pour aider les victimes de catastrophes naturelles telles que l’épidémie de COVID-19 et les séismes au Népal, en Syrie et en Turquie.