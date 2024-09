La recrue la plus chère de l’histoire du RC Strasbourg change d’agent

Un transfert pour le RCSA qui n’est pas directement lié au club.

En quittant Bruges pour l’Alsace, à la mi-juillet de l’été 2023, Abakar Sylla est devenu la recrue la plus chère de l’histoire du RC Strasbourg et l’une des pierres angulaires du nouveau projet porté par BlueCo, fraîchement débarque à la gouvernance du club. Pour le transfert du jeune défenseur axial de 21 ans, international avec la Cote d’Ivoire, le RCSA a investi 20 millions d’euros, bonus compris.

Abakar Sylla rejoint l’agence Epic Sports

A l’époque, Abakar Sylla avait pour conseil l’agence AD Astra Sports Management. Mais le joueur vient d’en changer, il a rejoint en ce début de semaine les rangs d’Epic Sports tel que l’annonce le groupe sur les réseaux sociaux. Abakar Sylla est un jeune et prometteur prospect pour l’agence qui revendique sur son site officiel des participations dans de nombreux transferts marquants en Ligue 1 : Lucas Moura et Serge Aurier, du PSG à Tottenham, Mario Lemina de Southampton à Nice, ou encore Cengiz Under et Pau Lopez quand ils sont passés de la Roma à l’OM.

La deuxième saison de la recrue la plus chère du Racing Club de Strasbourg Alsace

Pour sa première saison en Ligue 1, Abakar Sylla a disputé 22 des 34 matchs du championnat, trouvant à deux reprises le chemin des filets adverses. Depuis la reprise il n’a pas manqué un seul match. Le Racing compte sur sa progression pour accompagner le club vers de plus hautes ambitions en phase avec les objectifs du club alsacien qui sont de jouer a minima la première moitié du tableau sinon une place européenne.