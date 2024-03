Cristiano Ronaldo n°1, les footballeurs les mieux payés de tous les temps

Une carrière à plus du milliard d’euros de gains pour Cristiano Ronaldo.

Une carrière à plus du milliard de dollars gagnés, à l’addition des salaires et primes en clubs et des revenus tirés du sponsoring et des activités commerciales extra-sportive. Tel est Cristiano Ronaldo, le troisième sportif le mieux payé de tous les temps du monde sportif et le premier dans l’univers du football.

Cristiano Ronaldo troisième sportif ayant gagné le plus

C’est selon les estimations données par Sportico, dans son classement publié en ce mois de mars 2024. Cristiano Ronaldo n’est seulement devancé de Michael Jordan, l’indécrotable numéro un à 3,75 milliards de dollars en carrière et le golfeur Tiger Woods (2,66 milliards de dollars). Cristiano Ronaldo cumule 1,92 milliard de dollars (1,75 milliard d’euros), depuis ses débuts dans le professionnalisme.

Quatre footballeurs se glissent dans le top 50

Quatre footballeurs campent le top 50 du classement. Derrière CR7 pointe Lionel Messi (6e, à 1,53 milliard d’euros), le retraité David Beckham septième (1,37 milliard d’euros) et le Brésilien Neymar, seizième à 960 millions d’euros.