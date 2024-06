A combien s’élève la fortune de Kylian Mbappé ?

Etant l’un des footballeurs les mieux rémunérés, logiquement Kylian Mbappé est aussi l’un des plus riches.

Personnage central de l’Euro de football qui se dispute en Allemagne, Kylian Mbappé l’est devenu encore plus à la suite du choc en jeu contre l’épaule du défenseur autrichien Kevin Danso, qui a occasionné la fracture du nez du capitaine de l’équipe de France. Cet épisode pointe un peu plus encore le curseur sur le natif de Bondy, devenu à 25 ans l’un des footballeurs les plus influents. Mais aussi les plus riches parmi ceux qui sont en activité.

Une fortune à plus de la centaine de millions d’euros pour Mbappé

La fortune de Kylian Mbappé est estimée par The Sun à environ 141 millions de livres sterling (167 M€), faisant de lui le deuxième joueur le plus riche du tournoi cette année. Son salaire annuel signé avec le Real Madrid, son prochain club doit lui rapporter 26 millions d’euros brut. Moins les primes. Bien que ce montant représente une diminution notable par rapport à son précédent contrat de deux ans avec le Paris Saint-Germain, qui approchait les 72 millions d’euros brut annuels, il reste néanmoins l’un des athlètes les mieux rémunérés au monde.

Un footballeur que les marques courtisent

En dehors de ses revenus sportifs, Mbappé bénéficie de nombreux partenariats noués avec des marques prestigieuses. Des contrats avec la marque horlogère Hublot, la maison Louis Vuitton, le lunettier Oakley, son équipementier Nike ou la bagargeri Rimowa lui rapportent environ 18,7 millions d’euros par an, selon Forbes. Ces accords publicitaires viennent s’ajouter à son salaire, consolidant sa position parmi les sportifs les plus riches et les plus en vue sur la surface du globe.

Mbappé est un joueur socialement engagé qui reverse ses primes en Bleu

Mbappé n’est pas seulement un athlète d’exception, il est également engagé socialement. Il a pour habitude de verser ses primes gagnées avec l’équipe de France à des associations caritatives. Il soutient aussi activement « Premiers de Cordée », une organisation qui aide les enfants hospitalisés à travers le sport.