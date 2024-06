Salaire, primes, durée, ce que Mbappé a signé avec le Real Madrid

C’est officiel pour le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Le très attendu transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid a finalement abouti, avec des détails sur son contrat et son salaire révélés. Le jeune attaquant français rejoint le club espagnol avec un accord signé sur cinq ans jusqu’en 2029, le plaçant comme le joueur le mieux payé de l’équipe, bien que son salaire soit nettement inférieur à celui qu’il percevait au Paris Saint-Germain.

Le joueur le mieux payé du Real Madrid mais un salaire en baisse sur le PSG

Le média sportif espagnol AS estime que le salaire net de Mbappé tournera autour de 26 millions d’euros brut la saison (15 M€ net), une somme considérablement inférieure aux 72 millions bruts qu’il touchait dans son club précédent. En plus du salaire de base, Mbappé pourra conserver 100% des droits d’image dans les contrats précédemment signés, tandis que 20% des futurs iront au club.

Une prime à la signature pour Mbappé et des bonus liés à la performance

En tenant compte de ses revenus publicitaires, qui se sont élevés à environ 30 millions d’euros nets annuels ces dernières années, sa rémunération totale sera plus conséquente. Le contrat comprend également des termes de bonus, bien que les détails spécifiques n’aient pas encore été entièrement révélés. Cependant, on s’attend à ce qu’ils incluent des objectifs de buts et éventuellement l’obtention de prix individuels tels que le Ballon d’Or. En tant que joueur agent libre, il devrait aussi bénéficier d’une prime à la signature annoncée à près de 125 millions d’euros.

Le transfert de Mbappé a suscité une grande attente à Madrid, consolidant sa position comme un nouveau « Galactique » au Santiago Bernabéu et promettant un avenir excitant pour l’équipe blanche.